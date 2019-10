Belen Rodriguez ci dà un taglio: eccola con la frangetta. Vi piace così?

Ormai è assodato: la frangetta sarà un must di quest'inverno. Dopo Michelle Hunziker, che ha deciso di sfoggiarla in occasione del suo debutto ad 'Amici Celebrities', oggi tocca a Belen Rodriguez, che mostra la nuova acconciatura su Instagram. Non è chiaro se si tratta di una parrucca o di un vero e proprio taglio, ma il risultato è strepitoso.

Belen con la frangetta fa il pienone di like

I lunghi capelli scuri, la frangia corta e i grandi occhi verdi. Così Belen si è mostrata nell'ultimo post condiviso sui social, facendo il pienone di complimenti da parte dei fan. "Bellissima come sempre", scrive Gianni Sperti, mentre Elodie, grande amica della showgirl argentina, si limita a lasciare una emoticon a forma di cuore. Quasi 400mila i like collezionati dalla foto in poche ore.

"Cambiare", è la didascalia a corredo dello scatto. Ma siamo certi che Belen va in controtendenza rispetto a quella massima secondo cui una donna che cambia il taglio di capelli auspica un cambiamento nella propria vita privata. Innamorata follemente del marito Stefano De Martino, il padre degli figlio Santiago con cui è appena tornata insieme dopo tre anni di lontananza, non potrebbe chiedere di più dall'amore.