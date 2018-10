Notte brava per Belen, fermata dalla polizia

Belen Rodriguez si dà alla pazza gioia senza Andrea Iannone. La sua nuova vita da single è all'insegna del divertimento e della movida, ma qualche sera fa non è finita benissimo per la showgirl argentina, come mostrano le foto pubblicate da Diva e Donna.

In auto con il fratello Jeremias e un suo amico, Belen si godeva la corsa per le strade di Milano fuori dal tettuccio dell'auto - cosa proibita dal codice della strada - quando una pattuglia della polizia municipale l'ha intercettata e fermata poco dopo. Documenti e controlli di rito, oltre alla ramanzina, poi gli agenti hanno lasciato andare i fratelli Rodriguez, imbarazzati per l'accaduto.

Belen Rodriguez paparazzata fuori dall'auto, foto su @Diva e Donna

La serata è proseguita, ma rigorosamente dentro l'auto, verso qualche locale glamour.