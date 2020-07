Belen e Gianmaria Antinolfi, la madre di lui: "Ho organizzato io la festa in cui è nato il loro legame"

Il gossip dell'estate è impazzito per la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano di ottima famiglia.

I due si conoscevano già da qualche tempo, ma la scintilla è scoppiata a una serata al circolo Rari Nantes di Napoli, alla festa per il 35esimo compleanno di Antinolfi. A organizzarla è stata la madre dell'imprenditore, Esmeralda Vetromile, molto conosciuta nella Napoli bene e organizzatrice di eventi con la sua società.

"Capisco perché vuole parlare con me, le hanno detto che ho organizzato io l'evento in cui è nato il legame tra Belen e mio figlio al circolo Rari Nantes di Napoli…", ha raccontato al settimanale DiPiù. "Ho curato io l'organizzazione, il menù, la scelta della musica nelle sale del Rari Nantes, e sapevo che ci sarebbe stata anche Belen", ha detto la signora Vetromile.

"Perché mi cerca? Vuole sapere se sono felice di vedere mio figlio con Belen? Beh, diciamo che son un po' stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Chi se lo aspettava… E mi domando come finirà"

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si conoscevano già da qualche mese, dopo essersi incontrati a Milano (lui lavora nel campo della moda), ma erano soltanto amici. Poi la sera della festa di compleanno quell'amicizia è diventata qualcosa di più. "Belen ha ballato, cantato, era a suo agio…", ha detto la signora Vetromile.

Gli amici di Gianmaria Antinolfi: "Quando durerà la storia con Belen?"

Al settimanale DiPiù gli amici di Gianmaria Antinolfi hanno confermato che l'imprenditore ha troncato dall'oggi al domani la storia con l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Dayana Mello, una volta scoppiata la passione con Belen. I due si erano conosciuti a Capri qualche mese fa. "Si sono frequentati per qualche settimana, ma poi è arrivata Belen: ha detto a Gianmaria che avrebbe passato qualche giorno a Capri, si sono visti, lui ha capito immediatamente che tra loro stava nascendo qualcosa e ha deciso di lasciare Dayane", raccontano gli amici di Antinolfi a DiPiù, che ora si chiedono: "Saprà tenere testa a Belen? Quale futuro ha la loro storia?".

Chi è Gianmaria Antinolfi

Nato a Posillipo, la zona più esclusiva di Napoli, Gianmaria Antinolfi lavora nel campo della moda. Come racconta DiPiù, la madre lo ha introdotto nell'ambiente facendogli incontrare stilisti e designer. Dopo una gavetta in alcune concerie napoletane per imparare a conoscere pelli e tessuti, Antinolfi si è laureato in economia aziendale a Napoli e ha preso un master in Management alla Bocconi di Milano. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare alla Kering, che produce accessori di lusso per marchi prestigiosi, diventandone presto il direttore delle vendite.