Belen anticipa Halloween e posta una tenera foto con Santiago: “Te amo mi diablito”

Ad Halloween manca ancora qualche giorno, ma i vip iniziano a prepararsi. Ad anticipare tutti è Belen Rodriguez che ha già mascherato il suo Santiago, postando immediatamente la foto del suo 'diavoletto' su Instagram.

"Te amo mi diablito", ha scritto la showgirl argentina accanto ad una foto nella quale tiene in braccio e bacia il figlio.

Lo scatto è tenerissimo e i commenti dei fan non si sono fatti attendere: "Siete bellissimi", le scrive qualcuno. "Dolcissimi. Tu e Stefano avete fatto un capolavoro! Spero che riuscirete a trovare la serenità e la voglia di tornare ad essere una famiglia unita, insieme siete unici e speciali. Il vostro amore sono sicura che non è finito. Baci", ha aggiunto un altro followers. "Che amore di mostrillo", aggiunge un altro. Alcuni chiedono anche consiglio a Belen su come vestire i propri figli e dove trovare i migliori travestimenti di Halloween.

Ora non resta che attendere la foto di Belen mascherata per la notte più paurosa dell'anno. Lei che costume sceglierà?