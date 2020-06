"Comincio ad avere paura", lo sfogo di Belen dopo l'attacco dell'hater

Mentre prova a distrarsi dalla crisi che sta vivendo con Stefano De Martino, a Belen tocca avere a che fare anche con gli haters. Stavolta, però, non lascia correre. Immortalatasi sul lago di Como durante un weekend insieme alla famiglia, la showgirl argentina replica a tono a chi esagera nei commenti su Instagram.

Belen replica agli haters

"Ma vai a Napoli sulla barca e fai la moglie, invece di perdere tempo, allora ha ragione lui - scrive un utente - La famiglia è marito, moglie e figli, invece tu devi mantenere tutti, e tuo marito passa in secondo piano!". Secca la replica della 35enne: "Sto iniziando ad avere paura", ammette, in riferimento all'astio gratuito tipico degli haters.

Ma non è finita qui. Perché, a quanto pare, Belen sa bene chi si nasconde dietro i molteplici commenti denigratori. "Sei triste " mi dispiace molto pure stefano era dimagrito è triste", scrive un altro follower. E lei risponde: "Oh ma basta. Ti sei fatto sei profili fake per dire cose che non sai. Almeno fallo con il tuo account".

La crisi tra Stefano e Belen

Belen è in vacanza con il figlio Santiago e l'intero clan Rodriguez sulle sponde del lago di Como. La famiglia ha affittato una meravigliosa villa con affaccio sullo specchiol d'acqua per trascorrere qualche ora di realx, al riparo dai paparazzi. Stefano, invece, ballerino e conduttore, è impegnato a Napoli con Made in Sud. Proprio pochi giorni fa è stato fotografato in barca insieme alla sorella Adelaide e a un amico. Nessuno dei due ha voluto svelare i motivi della crisi, arrivata esattamente un anno dopo il ritorno di fiamma. La coppia, infatti, si era detta addio nel 2015 dopo tre anni d'amore e un figlio, Santiago, che oggi ha sette anni.