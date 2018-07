Belen, Iannone, Cecilia, Ignazio: le vacanze spensierate del clan Rodriguez | FOTO

Dei componenti del folto gruppo di amici e parenti che formano il clan Rodriguez non manca proprio nessuno: in queste giornate di sole e relax, Ibiza è lo scenario in cui Belen, il fidanzato Andrea Iannone, la sorella Cecilia e il “cognato” Ignazio Moser si godono lunghe ore di spensierato divertimento immancabilmente condiviso su Instagram.

Con loro c'è anche il piccolo Santiago, il figlio della showgirl argentina, coccolato a dovere dalla ciurma.

Tuffi in acqua, giri in moto, balletti: di certo il gruppo sa come divertirsi, mentre loro, la coppia Belen-Iannone, ha definitivamente scacciato ogni ombra di crisi dal loro rapporto che non potrebbe essere più forte di così.