Belen indecisa tra Iannone e De Martino? La dichiarazione che mette a tacere il gossip

Belen Rodriguez - Andrea Iannone - Stefano De Martino: nonostante siano trascorsi due anni dalla separazione definitiva della showgirl dal ballerino, e la storia d’amore con il pilota di moto GP prosegua lasciandosi dietro le voci di presunte crisi, il triangolo composto dai protagonisti del gossip italiano torna sempre come immancabile argomento da sondare in ogni dinamica.

Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto esclusive che mostrano l’argentina insieme al compagno e all’ex marito, ma, benché possa sembrare ‘indecisa’ tra i due uomini della sua vita, la scelta è tutt’altro che esitante.

“Finché c’è Santiago, che è la cosa più bella che ho, Stefano sarà sempre nella mia vita” ha detto a Oggi Belen che considera una priorità assoluta far sentire a Santiago che con il suo papà va tutto bene.

Diverso il discorso su Andrea Iannone: “Lo amo, punto. Lo amo come ho amato pochi uomini nella mia vita” ha ammesso chiaramente Belen che non divide la casa con il compagno soprattutto per il bene di Santiago.

Anche se le indiscrezioni raccontano spesso il loro rapporto al capolinea, è saldo il sentimento che lega Belen e Iannone, confermato dalle parole del pilota che racconta così la sua compagna: “Belén è una bellissima persona. E al contrario di ciò che crede la gente, è una donna piena di valori, sensibile e di una semplicità imbarazzante”.