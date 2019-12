'Tu si que vales', Belen incinta? Con la piccola acrobata le sfugge una frase

(Nel video sopra l'esibizione e il gesto di Belen con la piccola Arianna)



L'esibizione acrobatica di un gruppo di giovanissimi vale per la giuria di 'Tu si que vales', ma vale ancora di più per Belen Rodriguez, rimasta colpita dalla più piccola di loro. Arianna, 9 anni, ha conquistato la showgirl, che alla fine della performance, mentre i ragazzi uscivano dallo studio, l'ha fermata, presa in braccio e stampato un bel bacio sulla guancia.



"Sei bellissima" le ha detto, con lo sguardo tenero che solo una mamma ha. "Un giorno farò una bambina come te" ha detto ancora Belen, prima di salutarla, scatenando un tam tam social. Il desiderio di volere un altro figlio dal marito Stefano De Martino non è un segreto e i più romantici, dopo il suo gesto con la piccola ginnasta e quelle parole, sono convinti sia già incinta.

Questo, per ora, resta un mistero, ma la frase si Belen non lascia spazio a dubbi: presto un'altra cicogna si alzerà in volo.