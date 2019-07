Belen è incinta? “Un malore l’ha costretta a saltare la registrazione della puntata di Tu sì que vales”

Belen è incinta, sì o no? Il dubbio aleggia nel gossip nostrano da quando la showgirl argentina e l’ex marito Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia innamorata e felice. Esattamente un mese fa era stato lo stesso ballerino a mettere a tacere ogni voce che insinuava i sospetti sulla possibilità di una nuova gravidanza della moglie, ma adesso una nuova indiscrezione riapre il dubbio sull’ipotesi che la coppia possa regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.

Belen è incinta? La voce sul malore che sembra confermare la gravidanza

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno godendo felici e spensierati della gioia della prima estate insieme dopo tre trascorse da ex coniugi. A vedere la forma fisica della showgirl argentina che via Instagram condivide foto e stories, non si direbbe che possa essere in dolce attesa, ma il retroscena svelato dal settimanale Oggi suggerisce ben altro. Secondo la rivista, le voci della seconda gravidanza della Rodriguez si fanno sempre più insistenti soprattutto dopo il malore che l’avrebbe colta proprio durante i primi giorni di riprese della nuova stagione di ‘Tu sì que vales’ di cui è conduttrice.

“A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales“, si legge sul settimanale, mentre nessuna conferma o smentita giunge da parte dei diretti interessati continuano a coccolare il loro Santiago sulla barca che porta il suo nome, l’unico amore della loro vita, almeno per il momento.