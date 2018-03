"Belen è incinta", la bomba dopo il forfait al Gf Nip

Primavera in anticipo per Belen Rodriguez. La showgirl avrebbe scoperto proprio in queste settimane di aspettare un bambino dal compagno Andrea Iannone, a cui è legata da un anno e mezzo.

A lanciare la bomba il settimanale Nuovo Tv, e sul web ormai non si parla d'altro. Per ora solo indiscrezioni, i diretti interessati sono muti come pesci sull'argomento, ma facendo qualche calcolo tutto torna. Belen, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma per la seconda volta, e ultimamente anche il campione di Moto Gp in più di qualche intervista si è lasciato sfuggire che sarebbe il momento giusto per un figlio (per lui il primo). E il forfait della showgirl al Gf Nip va proprio in questa direzione. Belen avrebbe rinunciato alla conduzione del reality, in onda da aprile su Canale 5, proprio per la nuova gravidanza.

Last but not least. Se prima nei profili social di Belen il compagno appariva pochissimo, da qualche tempo è diventato protagonista di quasi tutte le sue stories e i suoi scatti, insieme a Santiago, come a voler mostrare la nuova famiglia che a breve potrebbe allargarsi. Forse.