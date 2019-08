Belen Rodriguez è incinta? "Ecco la telefonata di Stefano De Martino agli amici"

Sono passati ormai tre mesi dall'ufficializzazione del "ritorno di fiamma" tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arrivato a tre anni dalla loro separazione. E, se fino a ieri i rumors volevano la showgirl argentina e il ballerino napoletano pronti a risposarsi, per rinnovare le promesse di matrimonio già fatte nel 2013, oggi i pettegolezzi sono ancora più dolci: la coppia sarebbe in attesa di un figlio, il secondo, dopo Santiago.

Belen incinta? La telefonata di Stefano De Martino

"Belen è incinta e a dare l’annuncio è lo stesso Stefano De Martino", sostiene la rivista 'Di Più' in edicola questa settimana. Secondo il magazine, il ballerino ha già telefonato agli amici più cari per dare loro la notizia della seconda gravidanza della showgirl argentina. Al momento però si tratta solo di indiscrezioni perché dai diretti interessati non è arrivato alcun commento: né una conferma ufficiale e tanto mento una smentita. Magari anche per scaramanzia. Come è noto infatti, i primi mesi di gravidanza sono molto delicati e, qualche tempo fa, Belen aveva già perso, a causa di un aborto spontaneo, il bambino che aspettava dall’ex compagno Fabrizio Corona.

Belen e Stefano a Castrocaro

In attesa di scoprire se c'è davvero una cicogna in arrivo, Belen e Stefano si preparano a raggiungere un nuovo traguardo professionale. E stavolta insieme. Martedì 3 settembre, infatti, saranno al timone della finale della 62/a edizione del Festival di Castrocaro, in onda in diretta su Rai2 e in contemporanea su Radio2 con Ema Stokholma. In giuria anche Simona Ventura.