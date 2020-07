Belen, questione di karma: "Chi ha tradito verrà tradito, a chi ti ha mentito mentiranno"

Piccola pausa dalle vacanze per Belen Rodriguez. La showgirl, a Ibiza con il figlio Santiago, è tornata a Roma per le registrazioni di 'Tu si que vales' e prima di entrare in studio fa una riflessione amara ma allo stesso tempo potente, sul karma: "Chi ha tradito verrà tradito - si legge tra le ig stories - a chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio, perché sono così le regole del gioco".

Parole forti che fanno pensare inevitabilmente al periodo complicato che sta attraversando, fresca di separazione dal marito Stefano De Martino appena un anno dopo il loro riavvicinamento. Anche se ora accanto a lei sembra esserci un altro uomo, Gianmaria Antinolfi (beccato pure a Ibiza, pochi giorni fa, con Santiao in braccio), Belen ci va coi piedi di piombo e prova a sbollire la rabbia e la delusione per la fine del suo matrimonio.

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi

L'imprenditore partenopeo è sempre più vicino a Belen, anche se i due, nonostante le varie paparazzate delle ultime settimane, tengono le bocche cucite sul loro rapporto. Si conoscevano già da qualche tempo, ma la scintilla pare sia scoccata al compleanno di lui, a luglio, in un elegante circolo di Napoli. Antinolfi per lei avrebbe lasciato Dayane Mello, come hanno spifferato gli amici: "Si sono frequentati per qualche settimana, ma poi è arrivata Belen: ha detto a Gianmaria che avrebbe passato qualche giorno a Capri, si sono visti, lui ha capito immediatamente che tra loro stava nascendo qualcosa e ha deciso di lasciare Dayane".