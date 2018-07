Belen sotto la lente d'ingrandimento: i follower smascherano quel particolare sul lato b

E' sempre sotto la lente d'ingrandimento Belen Rodriguez, nel vero senso della parola. Sui social i follower più maligni sono ogni giorno in agguato e non gliene passano una, spesso e volentieri scadendo nel ridicolo.

L'ultima frecciata arriva dopo il dolcissimo scatto postato dalla showgirl in vacanza con il figlio. Tra le braccia di Santiago sul lettino, di spalle e in bikini, il lato b è ben visibile e, come fanno notare alcuni, si nota un po' di peluria.

Imperdonabile. "Non dovresti avere i peli sul sedere" punzecchia più di qualcuno, ma per fortuna c'è anche chi difende Belen da certe assurde critiche e rilancia: "Questa è l'ottava meraviglia del mondo".