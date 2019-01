Belen, lato b rifatto? Signorini rivela: "Aveva esagerato con le iniezioni"

(Alfonso Signorini parla di Belen e del suo lato b a 'La repubblica delle donne' di Chiambretti)

Ipotesi e tesi taglienti su presunti ritocchini estetici dei vip sono state avanzate da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del programma di Piero Chiambretti ‘Cr4-La Repubblica delle Donne’.

Andrea Iannone, Claudio Baglioni, Simona Ventura sono solo alcuni dei personaggi esaminati dall’occhio ‘clinico’ del direttore del settimanale Chi che, foto dei ‘prima e dopo’ alla mano, ha indicato i caratteri fisici cambiati dai personaggi in questione grazie all’intervento esperto di professionisti.

Belen, lato b rifatto? Parla Alfonso Signorini

Nella rassegna dei protagonisti del gossip nostrano che si sono sottoposti a qualche ritocchino non è mancata lei, la regina delle bellezze più sexy del momento, Belen Rodriguez, che - parola di Signorini – sarebbe intervenuta proprio sulla parte del corpo più invidiata: il lato b.

“Sul lato b aveva così esagerato con le iniezioni ed è aumentato troppo. Già è alto di suo, è finito per arrivare ad un’altezza spropositata. Ora è sceso, si è stabilizzato”, ha dichiarato il direttore di Chi alla presenza di un fasciato Giacomo Urtis, pure lui reduce da un intervento estetico.

“Belen, a dispetto di altri colleghi, non ha mai nascosto di dipendere dalla chirurgia estetica”, ha aggiunto poi l’opinionista dando atto della sincerità della showgirl argentina.

Belen non ha mai ammesso di aver ritoccato il lato b, “Io mi curo molto, sono fissata. Ma se siete contenti a dire che ho subito un’operazione come le protesi anche no grazie. Sono pro la chirurgia ma senza eccessi, aveva scritto qualche tempo fa su Instagram in risposta agli haters che si erano ‘beccati’ anche la foto del fondoschiena della showgirl a 15 anni come prova della sua autenticità.

Ora però le parole di Alfonso Signorini qualche dubbio lo insinuano eccome…

Anche Andrea Iannone rifatto? Signorini svela i dettagli

Come la ex fidanzata, Andrea Iannone sarebbe intervenuto chirurgicamente sul proprio viso.

Signorini ha affermato di sapere che il campione di moto Gp ha inserito due placche alle mascelle dopo un incidente e di essere intervenuto anche sul naso perché non gli piaceva la punta. Anche le labbra, però, non sarebbero state immuni da un piccolo ritocco, eseguito – pare – dopo un altro incidente che gli sarebbe costato 50 punti in bocca.