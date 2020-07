Nina Moric rivela: "Belen e il suo calvario, non è tutto oro ciò che luccica"

Dopo aver passato anni a farsi la guerra a vicenda, adesso Nina Morie Belen Rodriguez si sono riappacificate. A raccontarlo sono alcune fotografie scattate in occasione di una serata nella taverna Anema e Core di Capri, dove entrambe si sono divertite tra canti, balli e una complicità evidente. L'ultimo capitolo della 'resa' è un'intervista rilasciata dalla showgirl di origine croata al settimanale Nuovo, in cui racconta appunto la Belen che lei ha avuto modo di conoscere.

"Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belén ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica". L'augurio di Nina è quello che Belen trovi la felicità tanto desiderata. Moric non specifica a che cosa va il suo riferimento, ma è inevitabile pensare alla fine della relazione di lei con l'ex marito Stefano De Martino, padre del figlio Santiago, da cui ha lasciato intendere di essere profondamente delusa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.