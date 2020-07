Pace fatta tra Belen e Nina Moric: baci e abbracci tra le due ex 'rivali'

I motori del gossip estivo si scaldano al rombo di vecchi rancori ormai superati, di presunti flirt seccamente smentiti, di citazioni canterine che scoccano come frecce acuminate. Comune agli eventi che dalle ultime ore stanno arricchendo la cronaca rosa nostrana, lei, Belen Rodriguez, indicata come tradita dal marito Stefano De Martino (che nega ogni addebito), immortalata splendida splendente durante la festa di compleanno di colui che sostengono sia il gagliardo corteggiatore ricambiato e ora protagonista di un gesto che risuona per certi versi memorabile se comparato ai trascorsi della vita personale della showgirl.

Il week end che Belen sta trascorrendo a Capri si è rivelato, infatti, arco temporale in cui siglare la pace con Nina Moric, già moglie di Fabrizio Corona che l’aveva accusata di essere una cattiva influenza per suo figlio Carlos all'epoca della sua storia con l’ex re dei paparazzi. La modella croata fu anche chiamata a rispondere dell’accusa di diffamazione aggravata per aver definito la Rodriguez "un viado", espressione denigratoria per definire i transessuali sudamericani. Oggi, però, quelle tensioni sembrano sparite, allontanate dall’aria campana che distende gli animi a suon di “scurdámmoce 'o ppassato, simmo 'e Napule paisá!” e favorisce l’abbraccio scaccia livori.

Pace fatta tra Nina Moric e Belen Rodriguez

A raccontare la serata che le ha viste insieme nello stesso locale, il noto ‘Anema e Core’ di Capri, sono stati i siti Dagospia e l’account Instagram del settimanale Chi: Nina Moric e Belen Rodriguez sono state riprese mentre si scambiano un bacio e poi un abbraccio e, ancora, dividere il palco del locale dove si sono esibite in un karaoke che pure la stessa Moric ha documentato nelle sue storie Instagram con tanto di tag "love you @belenrodriguezreale"... Immagini che fino a qualche tempo fa parevano impossibili, ecco materializzarsi davanti agli occhi dei curiosi, preparati all’inizio di una stagione che promette scintille.

(Di seguito i video pubblicati sulle storie Instagram di Nina Moric)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.