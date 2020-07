Belen, gita in barca bollente: esplode la passione con Gianmaria (e c'è il primo bacio pubblico)

Dopo essersi messa alle spalle la storia d'amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez prova a ricominciare. E sembra riuscirci. Eccola in barca mentre bacia Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano che pare averle rapito il cuore già qualche settimana dopo la rottura della showgirl con il ballerino.

Belen, il primo bacio con Gianmaria

Negli scatti - pubblicati dal settimanale Chi - Belen e Gianmaria sono in costume durante una gita in barca e si lasciano andare a coccole bollenti, tra baci e sguardi languidi. Poi arriva il primo, appassionato bacio ufficiale. Sarebbe stato Mattia Ferrari, art director tra i più ambiti della moda ed amico di Belen, il 'gancio' per farli conoscere.

La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all'“Anema e core” di Capri. "Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l'inizio della loro storia", si legge su Chi.

"I due hanno cominciato a sentirsi quando lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, perché pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto - scrive ancora la rivista - Poi è arrivato l'invito per la festa di compleanno a Napoli e il weekend a Capri.

Chi è Gianmaria Antinolfi, nuova fiamma di Belen

Era stato Dagospia a pubblicare per primo l'indiscrezione di una nuova fiamma per Belen, indicando (a ragione) Antinolfi. Lui, imprenditore nel settore dell'abbigliamento di lusso, è sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, due realtà che sono di proprietà della Kering, gruppo internazionale che lavora per bran prestigiosi come come Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron e Alexander McQueen.

Poco altro è dato sapere sul conto di Antinolfi: il suo profilo Instagram è privato, segno che non ha molta intenzione di cavalcare l'onda del gossip. Moro e fisicato, anche stavolta Belen sembra aver perso la testa per un aitante napoletano. Non conosciamo l'età precisa, ma di certo è più grande di lei.

Intanto Stefano De Martino è con Mariana

Intanto su Stefano De Martino, ex di Belen, piovono pettegolezzi: dopo le chiacchiere sui flirt con una ballerina di Made in Sud prima e con Alessia Marcuzzi poi, ora viene pizzicato insieme ad un'altra Rodriguez: Mariana, ex naufraga dell'Isola dei Famosi (QUI tutti i dettagli).

Si spengono così le speranze di tutti coloro che avevano creduto a un ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. La coppia era tornata insieme nell'aprile di un anno fa, per la felicità del figlio Santiago, che oggi ha sette anni: i due sembravano intenzionati a fare sul serio, tanto da parlare apertamente di un secondo figlio e di un matrimonio bis (dopo quello celebrato nel 2013), ma qualcosa è andato storto.