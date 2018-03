Il papà di Belen ‘sparito’ dai social: il retroscena dietro alla chiacchierata assenza

Chi sui social segue la famiglia Rodriguez ha notato che ultimamente la presenza di Gustavo, padre della showgirl che ha dato la notorietà a tutta la stirpe, è andata via via diradandosi negli ultimi tempi.

Fino a qualche giorno fa l’uomo aveva spiegato ai follower che il motivo per cui non era presente al compleanno della moglie Veroinica Cozzani era dovuto ad un viaggio in Argentina e che non aveva nessun problema con la moglie o con i suoi familiari.

Il settimanale Chi ha chiesto spiegazioni in merito a Belen: “Mia madre non se la sente di rilasciare interviste” è stata la frase della showgirl che sul padre non ha voluto aggiungere altro.

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Gustavo, che il pubblico televisivo ha potuto conoscere durante la permanenza al Grande Fratello Vip del figlio Jeremias, risale al 4 marzo scorso: “Dare le ali ai tuoi figli è la cosa più importante che tu possa fare. Poi non c’è nient’altro” ha scritto a corredo dell’immagine che mostra la scritta 1959 disegnata sulle dita della mano.

E proprio tra i commenti all’ultima foto, poche ore fa è arrivato quello del diretto interessato che, incalzato dal ‘gossip’ sul suo allontanamento, ha risposto: "Mia mamma sta troppo male. un po' di pietà. contenta? Basta per favore".

Il ‘mistero’, dunque, sembrerebbe da attribuire alla nonna di Belen che, stando a questa frase, sembra aver bisogno del figlio.