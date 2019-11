Belen, lo straordinario regalo di compleanno per il padre: “Lo desiderava da anni”

Belen, Cecilia e Jeremias si confermano ancora una volta fratelli affiatatissimi che, nella vita privata condivisa sui social, dimostrano l’affetto reciproco e anche l’amore assoluto verso i genitori Gustavo e Veronica Cozzani. L’occasione per esprimere ancora una volta l’unità del clan Rodriguez è stato il compleanno del papà a cui i tre figli hanno dato modo di esaudire un suo grande desiderio che rappresenta, insieme, sia la passione per la musica e per il canto coltivati da sempre, sia il sentimento provato per la moglie, destinataria di un gesto straordinario che è diventato regalo da parte dei suoi ‘ragazzi’.

Belen, il regalo di compleanno per il padre Gustavo

Con una storia Instagram Belen ha raccontato di aver regalato al padre Gustavo “una cosa che lui desiderava da anni”, ovvero incidere una canzone che aveva scritto qualche tempo fa per la moglie Veronica.

“Per il suo compleanno, gli abbiamo fatto un regalo, una cosa che lui desiderava da anni: incidere una sua canzone, che ha scritto qualche anno fa per nostra mamma. Vederti felice mi riempie l’anima! Vi amo da impazzire”, ha scritto la showgirl a corredo della foto che mostra l’uomo in sala di incisione, con le cuffie e il microfono davanti. Insieme a lei, a organizzare lo straordinario regalo di compleanno che tanto farà felice papà Gustavo e mamma Veronica anche i fratelli Cecilia e Jeremias, taggati sull’immagine che veicola il messaggio d’amore per l’uomo giunto alla soglia dei 60 anni circondato da tanto, tanto amore.

