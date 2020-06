"Signor Gustavo, quante volte fa l'amore?", Belen provoca il padre

Se siete tra coloro che provano ancora imbarazzo a parlare di sesso con i propri genitori, potreste imparare da chi lo fa invece con estrema nonchalance. Parliamo ad esempio di Belen Rodrigruez, protagonista di un siparietto hot insieme al padre Gustavo su Instagram. Un botta e risposta che ha fatto il giro della rete.

La showgirl argentina e il papà ne parlano in una Instagram Stories. “Signor Gustavo, in quarantena quante volte ha fatto l’amore?”, chiede Belen tra il serio e il faceto. Poco più in là, Gustavo si sta dedicando al piccolino di casa, Santiago, per cui sta cucendo un peluches. E, a domanda diretta, non si scompone. “Due volte la settimana”, risponde l'argentino, scatenando l'ilarità della figlia, che si lascia andare a risate e ulteriori provocazioni.

“Quanti anni hai, papà?”, domanda ancora Belen. “Sessanta” risponde lui “E continuo con una voglia che veramente….”. Non sappiamo se Gustavo sapeva che le sue dichiarazioni sarebbero diventate pubbliche, ma tant'è. “Questo lo pubblichiamo lo stesso perché noi siamo così”, conclude la bella 35enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quant'è social il clan Rodriguez

L'ennesimo siparietto di una famiglia tra le più social di tutte. Da sempre infatti il cosiddetto clan Rodriguez racconta le sue avventure su Instagram, o comunque da quando, quattro anni fa, i genitori della showgirl argentina si sono trasferiti in Italia per starle vicino. Oggi a Milano vivono Belu con il figlio Santaigno, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo, oltre al fratello Jeremias. Si divide invece tra Milano e Trento la sorella Cecilia, fidanzata con l'ex ciclista Ignazio Moser, originario proprio del Trentino.