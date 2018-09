Belen riduce la sua presenza sui social: le ragioni spiegate ai follower

I più attenti lo avevano già notato, gli altri ci stanno facendo caso adesso: dopo aver abituato i follower a frequenti post che la ritraggono in ogni posa o espressione, sexy o imbronciata, vestita o svestita, Belen Rodriguez ha deciso di diradare la sua presenza social.

A confermare la graduale ‘parsimonia’ di foto pubblicate su Instagram è stata la stessa showgirl argentina che ha motivato le ragioni della scelta con un certo bisogno di intimità.

L’occasione per spiegare il cambiamento dell’utilizzo del mezzo social è stata l’immagine di lei nello studio di ‘Tu sì que vales’, lo show di Canale 5 con cui presto tornerà in tv.

“Stiamo finalmente tornando con il talent show più seguito dagli italiani!!!!!! @tusiquevales_it sta riaccendendo i motori!!!! Siete pronti per passare nuovamente I sabati sera in nostra compagnia????? A presto!”, la didascalia a margine della foto della showgirl.

“Certo che siamo pronti, ma non siamo pronti al fatto che non posti più come prima, non è giusto!”, il commento di un utente a cui è arrivata la risposta della diretta interessata.

“E’ una vita ormai che posto poco. Sono diventata gelosa della mia intimità! Che devo fare? Sarà l’età che avanza!”, ha replicato lei, intenzionata - a quanto pare – a modificare radicalmente l’utilizzo del mezzo che ha contribuito in modo determinante alla sua popolarità.

“Brava Belen, non è la quantità che conta , ma la qualità!! E tu di qualità ne hai da vendere”, le ha scritto qualcuno, in disaccordo con chi ha considerato forse tardiva una simile decisione arrivata dopo decine e decine di immagini condivise in ogni momento della sua vita.

Ma si sa, si può sempre cambiare idea... Con buona pace dei fan più sfegatati dell'affascinante argentina.