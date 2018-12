Dalla recita di Santiago al party dell'Inter: la serata di Belen dopo il ricovero del padre

Da tenera mamma che per nessuna ragione al mondo rinuncerebbe alla recita di Natale del figlio, a sexy invitata del party esclusivo organizzato dall’Inter per fine anno: quanto possa essere versatile e, in poche ore, passare dall’ambiente infantile di una scuola a quello sberluccicante di una festa vip, Belen Rodriguez lo ha documentato ieri con una serie di storie Instagram che hanno dato un saggio della sua impegnativa serata.

Belen e Stefano insieme alla recita di Santiago

La showgirl non ha commentato in alcun modo la notizia del ricovero del padre Gustavo fermato nel quartiere Brera e portato in ospedale in "evidente stato di alterazione psico-fisica".

Ieri per Belen la serata è stata scandita dagli impegni, primo dei quali la recita scolastica del figlio Santiago.

“Muoio!” ha scritto Belen in calce alla storia che mostra il bambino sul palco della scuola alle prese con i canti di Nalate. L’emozione per il numero del suo ometto è stata la stessa di papà Stefano, con lei ad assistere allo stesso spettacolo del figlio, come testimoniato dal video pubblicato su Istagram. D’altronde, che i rapporti tra i due ex coniugi siano ormai più che buoni è cosa nota e il collante è proprio lui, Santi, che ieri ha regalato loro un dolcissimo ‘Jingle bells’.

Belen, sexy invitata alla festa dell’Iter

Ma la serata per Belen non si è certo chiusa con la recita del suo Santi. Finito l’impegno scolastico, l’argentina ha indossato un bellissimo abito nero per presenziare al party esclusivo dell’Inter a cui hanno partecipato anche altri volti noti dello showbiz, allietati dalla voce di Elisa.

Stavolta, però, accanto a lei, nessuna presenza maschile: solo la compagnia delle amiche fidate con cui si è ripresa davanti allo specchio. Per Belen il periodo di singletudine continua.

