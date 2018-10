Belen senza filtri: dal sesso agli “amori che ritornano”, la verità rivelata ai follower

“Questo gioco non l’ho mai fatto, ma visto che l’aereo non decolla giochiamo”: ha esordito così Belen Rodriguez nel suo primo faccia a faccia diretto con gli oltre 7 milioni di follower che su Instagram la seguono più e meno adoranti.

Approfittando del ritardo aereo causato dal maltempo su Milano, la showgirl argentina ha deciso di rispondere alle domande dei fan attraverso le storie social, e dal sesso al primo bacio, passando per il desiderio di maternità e anche per le misure che contraddistinguono il suo fisico statuario, si è raccontata senza filtri.

“Gli amori finiti senza spiegazione ritornano puntualmente”

La vita privata della showgirl argentina, ora single dopo l’addio ad Andrea Iannone, è stata ovviamente l’argomento principe delle domande poste dai follower.

“Gli amori finiti senza spiegazione ritornano puntualmente, ma la verità è che se una storia finisce un motivo ci sarà” ha affermato la showgirl rispondendo a chi le ha chiesto se crede o meno agli amori finiti senza spiegazioni.

Ora, però, nonostante i buonissimi rapporti con l’ex marito Stefano De Martino e il riavvicinamento con l’altro storico ex Fabrizio Corona, non c’è nessun altro che le stia facendo battere il cuore (“La mia vita va bene” ha spiegato lei, “Montagne russe come sempre”) e il figlio Santiago continua ad essere l’unico amore della sua vita, il suo “tutto”, per quanto non escluda la possibilità di essere di nuovo mamma in futuro, magari di una bambina.

Il primo bacio, “la prima volta”, l’amore

E sempre grazie al “giochino” social, i fan di Belen Rodriguez hanno potuto togliersi la curiosità di sapere che lei il primo bacio lo ha dato “a 15 anni, ma senza la lingua” e che “la prima volta” è stata a 18 anni, anche se - ha aggiunto - “diciamo che il sesso adesso è parecchio più bello”.

Le storie sono state anche l’occasione per svelare le misure della sua prorompente bellezza: alta un metro e 75 per “57 chili d'amore”, ha un piedino piccolo rapportato all'altezza (porta il 37 di scarpe).

A chi le ha domandato se ritornerebbe con un uomo che l'ha fatta soffrire, ha poi risposto “non lo so”: “A volte credo fortemente di essere troppo buona che poi dal pareggio passiamo al difetto”, ha aggiunto ancora: “Sono incostante, malinconica, nostalgica, dormigliona cronica, un po' lunatica, insomma un disastro che gira per il mondo”.