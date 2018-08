Belen senza filtri: l'amore (e il sesso) con Andrea Iannone

Belen a ruota libera. La showgirl argentina si racconta a 360 gradi nell'ultima intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello sport'. Dalla relazione con Andrea Iannone all'amore per il figlio Santiago, fino al suo rapporto con la bellezza e ai prossimi progetti professionali.

Il rapporto con la bellezza

Belu, al momento, è in vacanza ad Ibiza assieme alla famiglia e agli affetti più cari. Sui social piovono centinaia di migliaia di like ogniqualvolta la modella pubblica fotografie in bikini. "Come fa a essere la più bella del mondo?", provoca il giornalista. "Non sono la più bella del mondo - risponde (ridendo) - e non ho regole o segreti particolari, mi creda. Sto attenta a mangiare perché se mangio solo schifezze non sto bene, ma sono golosa e non ho mai fatto una dieta in vita mia. Semplicemente mi regolo. Quando per un mese mi rilasso e sgarro, dopo provo a rimettermi in riga. La verità è che la genetica mi aiuta".

L'amore (e il sesso) con Andrea Iannone

Con Andrea Iannone, il campione di motociclismo a cui è legata da un anno, è tornato il sereno dopo la crisi di alcune settimane fa. "Andrea è una persona dotata di una intelligenza superiore. E prima di amarmi, mi vuole bene - spiega - Che è cosa molto più importante. Si prende cura di me, è raro trovare un uomo così. È un puro, poi è anche completamente matto. Del resto a me quelli normali non piacciono. Non ce la faccio, resto sempre incastrata nel mio cliché". Il suo fidanzato ha detto, parlando di sesso, che lei non gli basta mai... "Ho maturato nel tempo un sacco di pazienza...", commenta Belu.

Belen a cuore aperto, un figlio con Iannone? "Se fosse il momento giusto sarei già incinta..."

Inevitabile, poi, una domanda sul modo in cui una donna innamorata vive una professione pericolosa come quella del compagno. "Quando è in pista sono decisamente nervosa ammette - È inutile nasconderlo, il suo è uno sport veramente pericoloso. Con tutto il rispetto, i calciatori rischiano al massimo un infortunio (che non è bello neanche quello) ma un pilota mette in gioco la vita. È uno sport coinvolgente, ma non puoi mai stare tranquilla. In televisione sono un filo più rilassata anche se mi faccio il segno della croce 50 volte... Dal vivo è uno spettacolo, ma percepisci sino in fondo la velocità, quando ti sfrecciano davanti tutti appiccicati al ventesimo giro sono dei missili, non so come facciano a vedere la strada, penso non sia umano". A Belen, invece, la moto fa paura: "Da quando ho avuto un incidente in moto (con Stefano De Martino, il suo ex marito e ballerino di Amici, ndr) ... Anche se meglio di Andrea non guida nessuno, quando ci sono io su deve andare piano".

"Il karma esiste, odio le persone false"

Spazio poi ad uno sfogo sibillino. Alla domanda su cosa la faccia arrabbiare, Belen replica in maniera molto piccata, lasciando intendere di trascorsi difficili da accettare. "(Mi fa arrabbiare, ndr) Soprattutto la falsità della gente, tantissimo. Chi si mette una maschera per convenienza. Io preferisco due brutte parole a una bugia. E non tollero chi pensa di avere il diritto di prendere gli altri per i fondelli. Per me è solo gente fallita. Spero che esista un Dio perché mi piace pensare che non finisce tutto qua, ma non ho la certezza. Al karma però ci credo e penso che ti torni indietro tutto come un boomerang".

Progetti professionali

Progetti lavorativi? "Abbiamo appena finito di registrare “Tú sí que vales”, mi diverto tantissimo. Maria per me è un maestro, quando parla divoro tutto quello che posso. Ha una mente straordinaria".