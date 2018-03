Belen, un figlio da Iannone? “Di solito non ho la pancetta, quindi…”

Belen Rodriguez si conferma una vera maestra del gossip. La showgirl argentina risponde sibillina ai rumors che la vogliono incinta di Andrea Iannone, campione MotoGp a cui è legata da un anno e mezzo. In un servizio pubblicato dal settimanale “Chi”, infatti, la coppia si lascia intervistare eccezionalmente da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti – che ne hanno fatto un'imitazione durante l’ultima puntata di “C’è Posta per Te” - e l’occasione è ghiotta per giocare su battute e allusioni tra il serio e il faceto.

Belen e Andrea non si risparmiano e raccontano la loro quotidianità insieme. Tra chicche ed aneddoti. “Belen si lava i denti prima di andare a letto e la mattina la prima cosa che fa è lavarseli di nuovo”, fa sapere Iannone. Agli intervistatori che chiedono se Andrea, invece, “va sempre velocissimo (e non si parla della moto)”? Belen ci scherza su: “No, non frequento gente egoista”.

I due non sono ancora convolati a nozze, e il matrimonio non sembra proprio nei progetti. Presto, però, potrebbe arrivare la convivenza in Svizzera, e precisamente a Lugano, dove il motociclista ha acquistato una nuova casa. Sull’arrivo di un figlio, invece: “Prima o poi”, afferma lei, che ci scerza su: “Di solito non ho la pancetta, quindi se la vedete non sarà colpa dell’asado (piatto tipico argentino, ndr)”. Insomma, la showgirl non conferma né smentisce. Per lei, ad ogni modo, si tratterebbe del secondogenito dopo Santiago, avuto quatro anni fa dall'ex marito, il ballerino Stefano De Martino.

Il segreto della loro unione? Per l’argentina “più passiamo tempo insieme e più andiamo d’accordo”.