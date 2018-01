Belen Rodriguez inizia così il suo 2018: l'annuncio della show girl a pochi minuti dalla mezzanotte

Belen Rodriguez ha postato un video sul suo profilo Instagram girato durante l'ultima notte dell'anno. La sho girl argentina ha commentato con questa frase la pubblicazione: "Iniziamo il 2018 spaccando tutto, auguri a tutti". Lei appare seduta al tavolo con un gruppo di amici mentre cena e si diverte ballando. Al tavolo con lei anche il fidanzato Andrea Iannone.

Belen canzonata dai fan

Solo nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata "canzonata" dai suoi fan per aver postato un foto che la ritrae mentre fuma una sigaretta. Oltre la consueta pioggia di like tanti anche i commenti che non hanno perdonato il gesto alla show girl argentina. "Non farlo", e poi ancora "Ti fa male" e ancora "Ti rovini". Insomma i fan sono sempre più legati a Belen e se ne prendono cura.