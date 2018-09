Belen, compleanno da single: "So quello che non voglio"

Buon compleanno Belù! Belen Rodriguez saluta i 33 anni lasciandosi alle spalle tutto ciò che non va. "Non so cosa voglio - scrive su Instagram - ma so quello che non voglio".

Ha le idee chiare la showgirl argentina, e tra quello che non vuole, probabilmente, c'è Andrea Iannone. Del pilota di Moto Gp non c'è più nessuna traccia sui suoi profili social, nemmeno in un giorno così speciale.

Tra i due il tira e molla va avanti da mesi, ma questa volta non si tratterebbe di una crisi passeggera, come avrebbe spiegato Belen agli amici. Altro che pit stop, qua si legge un bel "Finish".