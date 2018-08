Belen Rodriguez e la dedica all'uomo più importante della sua vita: “Non c'è cosa bella dove tu non c'entri...”.

Belen Rodriguez e la dolce dedica a Santiago

Andrea Iannone, Stefano De Martino e tutta la schiera di ex famosi: tanti i nomi degli uomini spesso associati a Belen Rodriguez, ma solo uno occupa il posto più importante nel suo cuore, il figlio Santiago. Proprio a lui, la showgirl argentina ha dedicato uno degli ultimi post su Instagram.

Postando una foto di spalle, di lei e Santiago, rivolti verso il mare, la Rodriguez ha dedicato al figlio alcune frasi del brano “Chiaro di luna” di Jovanotti:

“Proverò a pensarti mentre mi sorridi, la capacità che hai di rasserenare. Mi hai insegnato cose che non ho imparato per il gusto di poterle reimparare. Ogni giorno mentre guardo te che vivi e mi meraviglio di come sai stare, vera dentro un tempo tutto artificiale, nuda tra le maschere di carnevale. Luce dei miei occhi sangue nelle arterie. Selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri. Non c'è cosa bella dove tu non c'entri.....”.

Belen Rodriguez pazza di Santiago

Belen Rodriguez non ha mai nascosto il bene che prova per il suo Santiago. Cerca in ogni modo di assicurare serenità al figlio, anche grazie alla complicità rimasta con Stefano De Martino. Andrea Iannone occupa un posto importante nella vita dell’argentina, insomma, ma sarà sempre al secondo posto. Mamma Belen è pazza per il suo piccolo ometto.