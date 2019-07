Su Instagram il lato b da urlo di Belen. I fan sono in delirio, ma c'è anche chi non ne può più

Quale è il sedere più chiacchierato? Sicuramente quello di Belen Rodriguez. Il suo bel lato b è famoso in tutto il mondo e lei non perde occasione per mostrarlo. Questa volta su Instagram.

Nelle foto pubblicate da Belen, in vacanza a Ibiza, lei è tutta abbronzata e stesa su un gonfiabile dorato con il suo fondoschiena in bella mostra. Dopo aver visto la piccante foto i fan sono in delirio e fioccano i commenti (da “Sei la perfezione” a “Che figa!”) sul suo lato b, che in questo caso è coperto da un minimalissimo costume rosso.

Alcuni però sono stufi di vederlo campeggiare sui social. E c’è chi scrive: “Basta siamo stufi di vederti!” e chi commenta: “Già visto e rivisto!!! Mostra anche altro se ce l’hai!!”. Una sua fan però è subito pronta a difenderla commentando: “Invidiaaa”. Ma, come si dice, bene o male purché se ne parli e in questo caso "lui" continua a far parlare di sé e della sua proprietaria.