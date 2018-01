Belen Rodriguez va in chiesa ma il suo look fa infuriare i fan: ecco perché

“Momenti emozionanti, grazie Antonia, per me è davvero un onore”. E’ questa la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato da Belen Rodriguez sulla sua pagina Instagram nella mattina di sabato 20 gennaio. La foto scattata all’interno di una chiesa di Milano ritrae la bella show girl nelle vesti di madrina perché proprio oggi battezzato il figlio della sua assistente Antonia. Belen non ha rinunciato a mostrare la sua bellezza e ha scelto un outfit total black: minigonna, giacca, decolletè e calze nere.

Il look di Belen in chiesa

A pochi minuti dalla pubblicazione della foto sul social però sono arrivate anche alcune critiche da parte dei suoi followers. Oltre le centinaia e centinaia di complimenti, il popolo della rete ha voluto “richiamare” la show girl argentina e ricordarle che “in chiesa la gonna deve essere lunga almeno al ginocchio”. Dove siano scritte queste regole non è dato sapere, intanto però le critiche a Belen Rodriguez purtroppo sono arrivate anche in questo giorno di festa. “Una gonna un po’ più lunga per la cerimonia” e ancora “Pure qui dovevi metterti la minigonna?”, tuttavia la maggioranza dei commenti sono un tripudio di cuori e belle parole.