La dedica di Belen Rodriguez ai Maneskin dopo il concerto

Loro sono gli idoli dei giovanissimi e non solo, lei è una delle show girl più amate dal pubblico della televisione italiana. Insomma, mettete insieme in una sola foto Belen Rodriguez e i Maneskin e il successo è assicurato. Eppure non si tratta solo di un semplice scatto ma di una vera e propria “dichiarazione d’amore” che la show girl argentina ha voluto dedicare al gruppo musicale.

La dedica di Belen

“Ne ero già innamorata ma dopo avervi visto dal vivo, che dire… davvero uno talento smisurato e strepitoso. Avete tutto, spaccate il mondo in due ragazzi”. Così Belen ha postato sul suo profilo social una foto che la ritrae insieme al gruppo, proprio come tutti i fan si comportano con i loro beniamini.

Il concerto dei Maneskin a Milano

Avevano in programma due concerti ma poi è stata aggiunta una terza serata: così i Maneskin hanno fatto il pienone a Milano. “Morirò da re” è il nuovo singolo che il gruppo romano canta in lingua italiana: una circostanza questa che lo stesso gruppo ha definito “un caso”.