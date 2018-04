Belen sexy in cucina: prepara un piatto da leccarsi i baffi

Siamo abituati a vedere Belen Rodruigez immortalata in foto sexy e senza veli, ma la bella showgirl argentina è affascinante anche alle prese con la cucina. E così in una storia postata sul suo profilo Instagram Belen si diletta in cucina e racconta passo passo, attraverso le immagini, un piatto preparato da lei: tagliatelle fatte in casa condite con ragù di agnello.

La ricetta di Belen

Belen Rodriguez delizia i suoi follower con la preparazione di un piatto la cui bontà si può solo immaginare. La compagna di Andrea Iannone, quindi, dopo aver soffritto l'agnello con un trito, procede alla preparazione dell'impasto per realizzare le tagliatelle. Così armata di mattarello stende l'impasto e poi aiutata da un coltello crea le tagliatelle. Ma non finisce qui, Belen Rodriguez presenta al pubblico di follower anche il piatto finito e ultimato: non c'è dubbio, da leccarsi i baffi.