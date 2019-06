Belen di nuovo in dolce attesa?

Belen di nuovo incinta? Ieri sera su Instagram la showgirl argentina ha pubblicato una foto in bianco e nero con il commento: “Something new is coming” (“Qualcosa di nuovo sta accadendo”). Non solo la scritta è piuttosto ambigua, ma in più sul volto aveva dipinto il numero 3.

Molti fan hanno quindi immaginato che la cicogna fosse in arrivo. Alcuni addirittura che fosse in attesa di due gemelli. D’altronde è un’ipotesi possibile visto che ultimamente la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez va di nuovo a gonfie vele tanto che lei recentemente gli ha portato perfino la colazione a letto, con il piccolo Santiago raggiante nel vedere di nuovo insieme la mamma e il papà. Si mormora anche che i due vogliano convolare a seconde nozze. La coppia da poco infatti è andata a Ibiza e tanti pensano che proprio quella sarà la location del loro nuovo matrimonio, che potrebbe svolgersi il 20 settembre, a sei anni di distanza dal primo.

Che significa quel 3 sul viso di Belen?

Infine, nelle ultime ore, gira anche la voce che De Martino e Belen condurranno insieme la Notte della Taranta 2019. L’evento andrà in onda su Rai 2 il prossimo agosto. Insomma, sono tanti i misteri da una possibile gravidanza a un probabile matrimonio fino a un programma insieme. Per ora restiamo con il fiato sospeso in attesa che la ragazza ci sveli il significato di quel 3 sul suo viso. Certo 3 è il numero perfetto. Forse semplicemente ci vuole dire che lei è la perfezione. Beh, di sicuro il suo fisico lo è.