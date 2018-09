Belen incinta? Lo strano siparietto dietro le quinte di 'Tu sì que vales'

Un "giallo" si rincorre dietro le quinte di 'Tu sì que vales': Belen Rodriguez è incinta? Ad insinuare i sospetti alcune battutine pronunciate dai colleghi della conduttrice argentina durante le registrazioni in corso del programma di Canale 5.

A riportare il retroscena è il sito 'Il vicolo delle news', che riporta la testimonianza di una fonte presente tra il pubblico. "Durante le pause in cui si smontava e cambiava il palco, Belen è stata oggetto di provocazioni da parte dei suoi colleghi - si legge - A turno tutti e quattro (i giudici, ndr) le han fatto battutine sul fatto che avesse proprio l’aspetto di una donna radiosa e…incinta! E’ stato il tormentone di tutta la puntata, ma erano dei fuori onda quindi non so se li vedremo. Anche Maria De Filippi la prendeva in giro dicendo che sapeva che era stata brava con i ragazzi durante la pausa estiva. Lei ovviamente rideva e negava, ma loro sono stati veramente molto insistenti…chissà?!".

Belen, legata da due anni al campione di motociclismo Andrea Iannone, non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Dopo la nascita del piccolo Santiago, avuto 6 anni fa dall'ex marito Stefano De Martino, più volte si è vociferato di una presunta gravidanza. "Ultimamente Santiago chiede spessissimo un fratellino" - ha raccontato tempo fa - "Se fosse il momento giusto sarei già incinta. Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista. Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene".