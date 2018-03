Belen, mistero gravidanza: l’ultima ambigua foto su Instagram

Si infittisce sempre di più il mistero che ruota intorno alla presunta gravidanza di Belen. Già perché la bella argentina non ha confermato ma non ha neppure smentito i rumors che nelle ultime ore stanno facendo letteralmente impazzire il gossip. E la foto che la Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram non aiuta di certo a sbrogliare la matassa.

“Di solito non ho la pancetta quindi…” aveva risposto così Belen Rodriguez alla domanda di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti durante la puntata di C’è Posta per Te della scorsa settimana dove la show girl argentina è stata ospita insieme al compagno Andrea Iannone. I due hanno raccontato aneddoti e particolari della loro vita privata ma non hanno svelato nulla di più rispetto ad una possibile gravidanza.

La foto di Belen su Instagram

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha postato una nuova foto sul suo profilo Instagram direttamente dalla città di Doha dove Andrea Iannone è impegnato con il Moto GP. Lei è immortalata di profilo e il suo addome appare molto piatto. Cosa vorrà dire questa foto?