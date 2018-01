Belen Rodriguez, sexy mamma a Dubai con Santiago

Feste all'insegna degli affetti per Belen Rodriguez. La showgirl argentina vola a Dubai insieme al figlioletto Santiago per godersi un po' di relax in occasione delle ferie di inizio anno. Giornate di svago, coccole e divertimento, raccontate da lei stessa su Instagram.

Tappa imprescindibile nella città degli Emirati Arabi è l'acquario, dove il piccolo Santiagio, 4 anni, può prendere confidenza con i pesci e il mondo marino. "Guarda il mondo piccolo mio e apprezza ogni piccola cosa!", scrive la mamma a corredo della foto che li immortala di fronte alle enormi vasche. Poi è tempo della cena, condita, ovviamente, di bacini e abbracci. Belen, ovviamente, non dimentica un pizzico di sensualità: a spasso per la località da sogno indossa un abitino a pois con tanto di gonnellina svolazzante e scollatura generosa. E i fan apprezzano.