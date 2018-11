Belen ha un nuovo fidanzato? Risponde mamma Veronica

I flirt di Belen non finiscono mai, almeno quelli che i followers e i giornali di gossip le attribuiscono in continuazione. E così, a storia finita con Andrea Iannone, si è immediatamente parlato di un riavvicinamento con Stefano De Martino (che ormai è davvero poco credibile, se non in maniera amichevole per il bene di Santiago) e di un flirt con un altro sportivo: il cestista Bruno Cerella.

A smentire tutto, per il momento, è stata però la mamma di Belen Veronica Cozzani che, stuzzicata dai followers sui social network, ha messo in chiaro le cose.

A chi le ha chiesto se Belen si fosse nuovamente fidanzata dopo la rottura con il campione di moto GP, sembra che la Cozzani abbia risposto con un secco: “Non è vero”. Poche parole, dirette, che confermano che, al momento, la Rodriguez senior è single e anche felicemente.