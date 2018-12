Belen riabbraccia papà Gustavo, la cena di Natale dopo il ricovero

Torna il sereno in casa Rodriguez. A tre giorni dalla notizia del ricovero, papà Gustavo è di nuovo seduto tra i figli Cecilia, Jeremias e Belen e la moglie Veronica. A raccontarlo sono alcuni video pubblicati dalla showgirl argentina nella serata di ieri in occasione di una cena di famiglia organizzata per Natale.

Gustavo sta meglio. Fino ad oggi, Belen aveva preferito non commentare l'episodio avvenuto a Milano lo scorso martedì, quando il padre è finito in ospedale in "evidente stato di alterazione psico-fisica" dopo aver gettato oggetti dalla finestra di casa. Oggi però sono le immagini a parlare. Belu e i fratelli sorridono di nuovo, tra selfie, piatti sfiziosi e buon vino. Tutti presenti all'appello: anche Ignazio Moser, ex ciclista e fidanzato di Cecilia, e Antonia, Lollo e Cristina, storici collaboratori di Belen. "Questo 2018 se ne può andare aff...", è il breve e chiaro commento che si lascia sfuggire la showgirl argentina...