Belen senza filtri: "Guadagno come un calciatore, posso scegliere se accettare un lavoro"

Belen Rodriguez, 33 anni, si racconta al settimanale Chi, tra carriera e vita privata. La showgirl argentina, che da tempo è ferma in quanto a progetti televisivi, è al momento impegnata in una campagna pubblicitaria per "Swarowsky". Al suo fianco ancora Andrea Iannone, sebbene i rumors vogliano la coppia in crisi. «Sembro più forte di quello che sono, mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen», afferma.

In questi giorni la shwogirl argentina è al centro dell'attenzione mediatica per un presunto braccio di ferro con la collega Alessia Marcuzzi circa la conduzione di un programma sui mondiali di calcio, in partenza a metà giugno. «Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare», afferma lei, che non appare sul piccolo schermo dal termine dell'ultima edizione di Tu si que vales, in onda lo scorso inverno.

E il versante sentimentale? Belen non dà adito ai pettegolezzi sulla maretta con il campione di motociclismo e si limita a commentare l'ipotesi nozze con un lapidario: «Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno».