Belen, un ritocchino di troppo? Le due foto "incriminate" fanno il giro della rete

Belen Rodriguez ancora una volta al centro dei pettegolezzi a causa di un presunto ritocchino. A finire nel mirino dei sospetti, stavolta, le sue labbra.

La showgirl argentina, infatti, è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale "Oggi" all'uscita di un centro estetico e, secondo quanto riportato, si sarebbe infastidita per la presenza dei fotografi nelle vicinanze nascondendo la bocca per celare il ritocchino.

Non solo. Per avvalorare la tesi, la rivista diretta da Umberto Brindani ha pubblicato anche due foto di Belu immortalate in momenti diversi, la prima risale a tre settimane fa e la seconda allo scorso 15 maggio, giorno di realizzazione del servizio.