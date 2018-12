Belen e Santiago accendono l'albero di Natale nella Galleria di Milano | VIDEO

La madrina d'eccezione era Belen Rodriguez, accompagnata dal figlio Santiago. Con loro il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nel tardo pomeriggio di martedì 4 dicembre è stato inaugurato l'ormai tradizionale albero di Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele: un abete alto oltre 12 metri, decorato da 10 mila ornamenti tra cui più di mille stelle di Natale Swarovski e illuminato da 26 mila luci. Alla sommità un puntale a forma di stella.

Ad arricchire l'albero, installati alla sua base, una giostra con personaggi e oggetti natalizi e quattro postazioni con schermi digitali attraverso cui i visitatori potranno interagire. Giostra e postazioni chiameranno i passanti a mettersi in gioco per tornare bambini in occasione delle feste. Infatti, il 'Digital Christmas Tree Swarovski', così si chiamerà l'albero, nel 2018 sarà dedicato alla magia del gioco e alla gioia dei momenti passati in famiglia.

(Crediti video: @Instagram Belen Rodriguez)