Belen a cuore aperto, un figlio con Iannone? "Se fosse il momento giusto sarei già incinta, ma..."

L’amore per un figlio è il più grande di tutti. "Non si può neanche raccontare. Quando diventi mamma il resto passa al secondo posto". Belen Rodriguez, 33 anni, si racconta in versione mamma alla 'Gazzetta dello Sport', che la raggiunge ad Ibiza, dove sta trascorrendo la sua estate all'insegna degli affetti più cari.

La famiglia viene al primo posto per la showgirl argentina. "Ci ho messo 12 anni a convincere i miei genitori a trasferirsi in Italia - racconta Belu, che è solita trascorrere le ferie nella Isla accanto a genitori e fratelli - Sono giovani e lavoravano, ma io ho bisogno del mio clan (ride, ndr) e volevo restituire loro quello che hanno dato a me e ai miei fratelli per tutta la vita. Finalmente siamo insieme".

Il rapporto con Santiago

Cinque anni fa, poi, è toccato a lei diventare madre. Di Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De Martino, ex ballerino di 'Amici' (con cui "abbiamo raggiunto un equilibrio" dopo la separazione). Un figlio fortemente voluto. "C'è un prima e un dopo. Quando diventi mamma sei più forte e consapevole, ma hai anche tanti pensieri in più. La maternità mi ha cambiata, prima ero un’irresponsabile, più menefreghista, più spericolata". Belen Si scioglie se... "Basta che Santiago mi guardi, mi respiri addosso. Quando poi mi dice che sono la più bella del mondo, piango".

Un figlio con Andrea Iannone?

C'è, dunque, il desiderio di un "bis"? Ultimamente Santiago "chiede spessissimo un fratellino", ride Belen, oggi legata al campione di motociclismo Andrea Iannone, conosciuto circa un anno fa. Ma i tempi non sembrano maturi. "Se fosse il momento giusto sarei già incinta. Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista. Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene".