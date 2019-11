Belen Rodriguez, botta e risposta con un fan sulla gelosia di De Martino

Bella e non solo. Belen Rodriguez che questa sera vedremo nel programma di Canale 5 'Tu si Que Vales' è molto amata dai suoi fan, molte delle quali donne. Lo dimostrano i commenti lasciati sotto al suo ultimo post pubblicato su Instagram. Un lungo messaggio motivazionale che la bella show girl scrive accompagnandolo ad un breve video girato per un servizio fotografico. Un messaggio in cui la bellissima argentina tutta curve vuole incoraggiare chiunque a seguire i propri sogni ed i propri obiettivi nonostante la strada per raggiungerli non sia facile da percorrere.

Il messaggio di Belen Rodriguez

"Ogni giorno me ne accorgo di più quanto possa essere soddisfacente amare il proprio lavoro. Lo so, non è facile, ci vuole “fortuna”, ma lottate, non vi arrendete quando qualcuno vi dirà...ma cosa? ... Che lavoro vuoi fare? ... Non c’è la farai mai!!! Perdi solo del tempo!. Io non ci sto! Appassionatevi, cercate dentro di voi la propria vocazione, rischiate, buttatevi, siate coraggiosi! Il sentore migliore per capire se siete sulla strada giusta è proprio il benessere, quella sensazione di felicità che vi farà capire che siete sulla strada giusta! Non permettete a nessuno di fermavi, di demoralizzarvi, se date rilevanza a discorsi negativi vi porteranno fuori strada. Combattete ogni giorno per i vostri obiettivi, provateci!"

La battuta sulla gelosia di Stefano De Martino

Oltre un milione di persone ha visualizzato il suo post, in tantissimi lo hanno commentato con parole d'affetto e c'è chi scherzosamente ha scritto: "Ma Stefano De Martino non è geloso di quello che ti ha tirato su il vestito?", e lei con altrettanta ironia ha risposto: "Diciamo che se ne è fatto una ragione a vedermi in costume! Altrimenti non avrebbe sposato me!".