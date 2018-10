Che succede tra Belen e De Martino? I paparazzi li pizzicano così

E' tornato finalmente il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina e il ballerino napoletano si mostrano di nuovo complici durante un pomeriggio al parco. Con loro anche il figlio Santiago e Veronica Cozzani, la mamma di lei.

Parlare di "ritorno di fiamma" è inopportuno, ma i sorrisi sembrano suggerire che il feeling tra i due va oltre la semplice serenità ristabilita a beneficio del figlio. I due scherzano, ridono, si guardano negli occhi in modo complice. Belen ascolta qualcosa con le cuffie, Stefano le si avvicina teneramente. E i più romantici sognano il più lieto dei finali per la ex coppia.

Sia Stefano che Belen al momento sarebbero single. Lui continua a negare la relazione con Gilda Ambrosio, la giovane stilista accanto a cui viene pizzicato da ormai un annetto. Lei, invece, sarebbe definitivamente in crisi con il campione di MotoGP Andrea Iannone dopo due anni d'amore....