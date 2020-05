Belen si sfoga con i follower: "La vita ti rimette davanti agli stessi problemi"

Belen Rodriguez ci ha messo la faccia. Dopo giorni di rumors sulla crisi con Stefano De Martino, la showgirl ha pubblicato un video su Instagram per spiegare come stanno le cose. Non è entrata nei dettagli (mai fatto il suo nome), ma la rottura con il marito stavolta sembra definitiva e si intuisce molto bene dalle risposte ai follower. In tanti le hanno scritto, incoraggiandola e dimostrandole un grande affetto, e lei si è fermata a parlare con molti di loro, come si fa con gli amici.

Sono soprattutto donne a sostenerla e anche a darle qualche consiglio, condividendo la loro esperienza. Qualcuna la invita a valutare con grande attenzione, ma Belen lo ha già fatto: "Credimi è quello che sto facendo, anzi ho valutato bene tutto. E sappi che nessuno mi ruberà il sorriso, ne uscirò più forte di prima". Poco dopo lo ribadisce con un'altra follower che le dice di non spegnere il sorriso: "Per chi ne vale la pena sì, per chi non ne vale manco per sbaglio. Uno soffre perché ha un cuore ma poi si rialza più forte di prima".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dobbiamo solo concentrarci sulle persone che ci meritano e soprattutto sulle persone che danno un peso alla famiglia, non c'è nulla al mondo che io voglia più di questo" scrive ancora Belen in un commento. Non una parola sui motivi della separazione, ma a quanto pare non è cambiato molto dopo il loro riavvicinamento: "Passerà - si legge in un'altra risposta - A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose! Ed é giusto che così sia... Così si impara". E stavolta Belen sembra abbia preso una bella lezione.