Belen Rodriguez, vacanza da “mille e una notte” con Iannone

Fuga d’amore per Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La showgirl argentina è volata in Qatar per raggiungere il motociclista Suzuki, alle prese con i test in vista della nuova stagione, e racconta via social i momenti più belli delle loro indimenticabili giornate.

Il risveglio è l’uno accanto all’altra, con tanto di colazione in camera. La giornata comincia con scherzi e sorrisi. Poi Iannone raggiunge le pista e la sua ‘dolce metà’ si gode la Spa presente nell’albergo in cui i due alloggiano. Non solo. A volte Belen raggiunge il compagno sulle piste, dove si diverte a farsi portare in moto.

A un anno e mezzo dall’inizio della storia d’amore, la relazione tra i due va a gonfie vele. La crisi dello scorso novembre è passata. “E’ la donna della mia vita”, ha confessato lui a gennaio. Lei ricambia e gli dedica quotidianamente dichiarazioni d’amore via social.