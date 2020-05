Belen, il sabato sera tra le braccia di Santiago: "I tuoi abbracci sono tutto"

L'amore continua a riempire la vita di Belen Rodriguez, nonostante la nuova separazione da Stefano De Martino - dopo il riavvicinamento dello scorso anno - è un boccone amaro da mandare giù. Sono giornate difficili per la showgirl, che ancora non se la sente di raccontare come sono andate le cose con il marito ma non nasconde il dolore. A curarle le ferite, però, c'è il figlio Santiago che non la molla un attimo e la travolge con il suo affetto e la sua allegria.

Weekend casalingo nella nuova casa di Milano per mamma e figlio e a fargli compagnia alcuni amici, angeli custodi per Belen in questo periodo complicato. Una bella grigliata di pesce sabato sera, poi tutti sul divano a guardare la showgirl in tv, mentre Santi balla scatenato, come si vede nelle storie Instagram di Belù. A fine serata l'intenso abbaccio, prima di andare a dormire. "I tuoi abbracci sono tutto" scrive l'argentina, che nei giorni scorsi, sempre sui social, ha fatto sapere come il figlio sia la sua grande forza. E' per lui che si rialza ogni giorno e prova a non perdere il sorriso, anche se spento, ed è per lui che tornerà più forte di prima, come ha promesso. E lei le promesse le mantiene.