Belen “sfida” Stefano De Martino con le foto di Santiago? La replica su Instagram

In questi giorni estivi il piccolo Santiago è spesso il protagonista bellissimo degli scatti che mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino postano su Instagram tra paesaggi mozzafiato e vacanze all’insegna del relax.

Proprio per la frequenza con cui i due ex coniugi stanno mostrano ai follower il visetto abbronzato del loro piccolo ometto di 5 anni, qualcuno su Instagram in maniera bonaria ha chiesto alla showgirl argentina se tra lei e il ballerino ci fosse una qualche competizione rispetto alla pubblicazione delle immagini.

"Stai facendo una sfida contro le foto di Stefano? Sempre stupendo il piccolo Santiago", ha provocato ironicamente una utente commentando lo scatto che mostra Santiago seduto a tavola; “Sfida? L'altra foto gliel'ho mandata io!" è stata la risposta di Belen, la cui risposta ha ottenuto il plauso di chi ha notato il bel rapporto ormai istaurato tra i genitori del piccolo che, nonostante la loro separazione, è al centro del loro amore immenso che non conosce conflitti né sfide social.

Più bella cosa non c’è ❤️❤️❤️ Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 16, 2018 at 12:09 PDT