Belen, dubbi sul lato b? Ecco la foto a 15 anni

Che è bella non ci sono dubbi, ma sta dimostrando di essere anche molto ironica Belen Rodriguez. Ormai abituata alle critiche, la showgirl argentina ha imparato a replicare con un sorriso, come nell'ultimo post su Instagram.

Stanca delle continue insinuazioni sul suo lato b (rifatto o no?), Belen risponde con una vecchia foto. 15 anni e un fondoschiena da 10 e lode: "Diciamo che la fortuna non è mai mancata", commenta pungente. E come darle torto...

Insomma, il lato b di Belen sarebbe tutto merito di Madre Natura, al contrario del seno, che la showgirl non ha mai negato di aver rimpolpato. Niente più bisturi poi, stando alla sua versione, al massimo qualche ritocchino, ma su Photoshop.