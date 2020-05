Belen (ormai senza fede nuziale) coccola il bebè di un’amica: “Una meraviglia”

Questo non è certo un momento facile per Belen Rodriguez, nel pieno di una crisi di coppia con Stefano De Martino riesplosa dopo un anno dal ritorno di fiamma che pareva davvero eterno. “Nessuno mi ruberà il sorriso, ne uscirò più forte di prima”, ha assicurato la showgirl a chi sui social le sta esprimendo il suo sostegno. E, in effetti, le ultime foto pubblicate su Instagram sembrano proprio dimostrare la sua voglia di andare avanti nonostante tutto e di apprezzare con lo stesso entusiasmo le gioie della vita come può essere la nascita del figlio della sua cara amica.

Belen coccola il bebè di un’amica e mostra il dito senza fede nuziale

“Amica mia, che meraviglia” ha scritto Belen a corredo degli scatti che la mostrano coccolare teneramente il figlio appena nato della pr Prisca Rossi che, dal canto suo, le ha dedicato un messaggio carico di affetto attraverso le storie Instagram. “Auguro a te di vivere questo sogno, meriti l’amore”, il pensiero per Belù che, dopo aver confermato con una certa amarezza i problemi con il marito, non ha più fatto accenno alla questione, limitandosi a mostrare la sua mano sinistra ormai priva della fede nuziale che era ricomparsa nell’ultimo anno all’anulare… Un dettaglio che, pur senza parole, molto racconta sulla situazione che si spera sia solo il segnale di una crisi passeggera.